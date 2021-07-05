Трагедия в столице - мужчина утонул в Свислочи по странному стечению обстоятельств

По данным следствия, воскресным вечером 64-летний минчанин рыбачил вместе со своими знакомыми. Предварительно, мужчина решил нарвать водорослей, чтобы использовать их в качестве приманки. После этого очевидцы заметили его уже почти в центре реки. Мгновением позже он ушел под воду и больше не выплыл. Тело с глубины более двух метров подняли специалисты ОСВОДа. Что именно стало причиной гибели - выясняют следователи и эксперты.

