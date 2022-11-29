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Трактор и фура не поделили дорогу в Слуцком районе

Авария произошла возле деревни Муравищино. Выезжая с второстепенной, шофер сельхозтехники не уступил дорогу большегрузу DAF с прицепом. В итоге пострадал тракторист, он с травмами госпитализирован. Второй водитель не пострадал.

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