ЧПЗона X

Трактор опрокинулся на бок в результате аварии в Зельвенском районе

На дороге Р 99 разъехаться не смогли трактор "Беларус"и фура на польских номерах. Похоже, что у кабины трактора поврежден каркас безопасности. Серьезные повреждения получил и грузовик. Судя по видео, кабина тягача Volvo повреждена в правой передней части и смещена назад. Предварительно, шофер фуры мог уснуть за рулем. Сообщается, что водители не пострадали.

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