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Тракторист из Брестского района пьяным поехал домой после работы
2,7 промилле - не преграда для поездки за рулем. Именно так, видимо, рассуждал тракторист из Брестского района. Внимание стражей порядка привлек трактор, который вилял по дороге. Инспекторы подали сигнал об остановке, но шофер его проигнорировал. Началось преследование. Вскоре техника врезалась в забор, а тракторист сбежал. Но через несколько минут его все-таки догнали. Это 35-летний местный житель. Мужчина был пьян. Он рассказал, что после работы выпил, а домой решил все же ехать на тракторе. Теперь водитель станет фигурантом административного процесса.
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