Троих жителей Брестской области задержали за кражу 165 кг рыбы

Командная работа, и отвечать также придется всем вместе. По подозрению в краже рыбы задержаны жители Ляховичского района. Оказывается, эта компания умудрилась вытащить сетями из замерзшего озера (а водоем арендный) 165 килограммов рыбы. Как известно, в милицию обратился владелец озера, по камерам наблюдения он заметил посторонних на льду. Уже на месте милиционеры у водоема обнаружили подо льдом сети и решили дождаться умельцев. Утром к озеру подъехал микроавтобус. Из него вышли трое мужчин, собрали улов, погрузили в машину и попытались уехать. Но не удалось, так с хорошим уловом все поехали в милицию.