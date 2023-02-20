3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Троих жителей Брестской области задержали за кражу 165 кг рыбы
Командная работа, и отвечать также придется всем вместе. По подозрению в краже рыбы задержаны жители Ляховичского района. Оказывается, эта компания умудрилась вытащить сетями из замерзшего озера (а водоем арендный) 165 килограммов рыбы. Как известно, в милицию обратился владелец озера, по камерам наблюдения он заметил посторонних на льду. Уже на месте милиционеры у водоема обнаружили подо льдом сети и решили дождаться умельцев. Утром к озеру подъехал микроавтобус. Из него вышли трое мужчин, собрали улов, погрузили в машину и попытались уехать. Но не удалось, так с хорошим уловом все поехали в милицию.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов