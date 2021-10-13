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Третий раз за год за езду без прав попался 20-летнй минчанин

Парня за рулем "тойоты" заметили в минувшее воскресенье, когда тот ехал в сторону Логойска по трассе Минск - Витебск со скоростью 180 км/ч. По информации стражей дорог, водительских прав молодой человек никогда не получал. В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются следователи.

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