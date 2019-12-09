Три человека попали в больницу после аварии на трассе Кричев - Лепель

Как рассказали в ГАИ, автомобилем управляла 30-летняя женщина. В определенный момент она не справилась с управлением, съехала в кювет, где машина врезалась в дерево. В результате ДТП водитель и двое пассажиров получили различные травмы и были доставлены в Толочинскую больницу. По факту ДТП проводится проверка.

