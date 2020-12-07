Три десятка эпизодов и почти один миллион рублей ущерба

В Витебске следствие расследует уголовное дело о крупном покушении на мошенничество и ищет потерпевших.



По данным следствия, 44-летний мужчина с декабря 2016 года по сентябрь 2020 года уговаривал людей оформлять на себя банковские кредиты. Под какими именно предлогами - не сообщается, но обещал самостоятельно оплачивать взносы до полного погашения. Первое время так и происходило, но за счет других людей, которые поддавались на его уговоры. Деньгами фигурант распоряжался по своему усмотрению. На этот момент известно о более чем 30 эпизодах мошеннических действий, сумма ущерба по которым составляет более 940 тысяч рублей. Однако у следствия имеются основания полагать, что фактов противоправной деятельности подозреваемого может быть больше. Всех, кто пострадал от его действий СК просит обращаться по телефону на экране. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере".



