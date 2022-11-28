ЧПЗона X

Три десятка краж за два года - Эксперты помогли раскрыть одно из преступлений в Кобрине

Произошло оно еще в 2020-м. Тогда мужчина сорвал замок с гаража и вынес электроинструмент стоимостью порядка 4 тысяч рублей. Когда специалисты осмотрели место происшествия, обнаружили, что на двери остался след от взлома. В конце этого лета милиция задержала 28-летнего подозреваемого.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все