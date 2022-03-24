Три машины столкнулись утром в Минске - никто не пострадал

Информация от дорожной милиции: сразу три машины столкнулись накануне утром в Минске. 39-летняя водитель на автомобиле "Киа" двигалась по улице Франциска Скорины в направлении улицы Кирилла Туровского. При повороте направо она столкнулась с автомобилем марки "Джили". От удара последний по инерции поехал вперед и зацепил "форд". В результате ДТП никто не пострадал, а вот машинам потребуется ремонт.