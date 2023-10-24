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Три раза попадал в руки ГАИ за нетрезвую езду, но так и не исправился, Daewoo сбил школьницу, ДТП с участием пешеходов - обзор дорожных происшествий
Гомель
В Гомеле за сутки произошло два ДТП с участием пешеходов, один из них ребенок. Накануне вечером водитель Daewoo ехал по улицеВиноградной и сбил 14-летнюю девочку. Школьница шла по краю проезжей части, так как в этом месте не было пешеходной дорожки. При этом она не была обозначена фликером. С травмами девочка госпитализирована.
Еще одно ДТП в областном центре произошло примерно в то же время. Водитель Nissan наехал на 59-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте. При этом неподалеку был пешеходный переход. В результате ДТП мужчина получил травмы и угодил в больницу. Фликирами он так же обозначен не был.
Витебск
В Витебске под колеса авто попала пенсионерка. Авария произошла накануне на пересечении улиц Правды и Офицерской. По предварительной информации, водитель Hyundai во время поворота направо сбил женщину. Установлено, что пенсионерка пересекала дорогу на зеленый. От удара женщина травм не получила и после осмотра врачами скорой помощи отправилась домой.
Минск
Три раза попадал в руки ГАИ за нетрезвую езду, но так и не исправился. В Первомайском РУВД столицы сегодня прошло выездное судебное заседание. На скамье подсудимых 32-летний мужчина, который неоднократно привлекался к ответственности за так называемый пьяный руль. Причем мужчина даже получал срок лишения свободы за такие правонарушения. Но в августе этого года он в очередной раз попался. Без прав, нетрезвый за рулем погрузчика фигурант ехал по проспекту.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции принимают самые жесткие меры по наказанию нарушителей, совершивших правонарушение в состоянии алкогольного опьянения. Действующее законодательство нам позволяет в полной мере эффективно воздействовать на данных нарушителей. Как я уже говорил, ответственность за данное правонарушение, совершенное повторно в течение года, предусматривает уголовную ответственность. Статистика настоящего времени показывает, что количество нарушителей данного вида сокращается, что мы оцениваем, как эффективную меру воздействия.
С начала года только в столице задержано около полутора тысяч пьяных водителей. Из них 38 человек - повторно.
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