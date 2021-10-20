ЧПЗона X

Трое молодых людей совершили крупное хищение с одного строительного объекта в Минске

Крупное хищение с одного строительного объекта в столице. По информации заявителей, пропал электроинструмент, 150 килограммов латунных кранов на общую сумму более 10 000 рублей. Оказалось, что к делу причастны трое молодых людей. Их задерживали при силовой поддержке ОМОНа. Подробности озвучили в ГУВД (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все