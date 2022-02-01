Трое несовершеннолетних работали на интернет-магазин в качестве закладчиков в Орше

Трое несовершеннолетних задержаны за незаконный оборот наркотиков в Орше. Двое 16-летних парней и их 18-летний приятель работали на один из интернет-магазинов в качестве закладчиков. Специализировалась троица на параметилэфедроне и альфа-PVP. Как установили сыщики, их они привозили с территории Могилевской области.









Примечательно, что старший из задержанных оршанцев раньше уже успел отметиться в милицейских сводках из-за наркотиков. В отношении всех подозреваемых следователями возбуждено уголовное дело.