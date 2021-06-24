Трое подростков в Витебской области попались на наркоторговле - возбуждено уголовное дело

Трое подростков попались на наркоторговле - возбуждено уголовное дело. Все они жители Витебской области. По оперативной информации, школьники 15 и 16 лет успели поработать в качестве закладчиков всего несколько недель. Подозреваемые занимались распространением психотропов в Полоцке, Новополоцке и Витебске. Сыщики установили, что подростки специализировались на бесконтактной реализации мефедрона и альфа-PVP. Во время осмотра сотрудниками наркоконтроля были найдены готовые к закладке наркотики, а также электронные сообщения с координатами тайников.