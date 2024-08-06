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Трое работников сельхозпредприятия решили прокатиться пьяными на комбайне - один из них погиб

Трое работников сельхозпредприятия решили прокатиться пьяными на комбайне – погиб один из них. Следователи расследуют уголовное дело.

По данным СК, 29 июля на одном из предприятий Несвижского района два тракториста-машиниста вместе со слесарем занимались разборкой списанного комбайна. Ближе к обеду пошел дождь, они решили доехать на комбайне к административному зданию. Двое разместились в кабине, а слесарь, в нарушение техники безопасности, был на трапе комбайна. Мужчина не удержался и упал. Когда его товарищи это заметили, слесарь лежал на земле и не подавал признаков жизни.

По предварительной информации, водитель комбайна и погибший употребляли спиртные напитки на рабочем месте. Несвижским районным отделом Следственного комитета в отношении 37-летнего работника организации возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.144 "Причинение смерти по неосторожности" Уголовного кодекса Республики Беларусь. Расследование уголовного дела продолжается, особое внимание будет уделено причинам и условиям, которые привели к трагической гибели человека.
Мария Никитина, официальный представитель УСК по Минской области

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