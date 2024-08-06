Трое работников сельхозпредприятия решили прокатиться пьяными на комбайне - один из них погиб

По данным СК, 29 июля на одном из предприятий Несвижского района два тракториста-машиниста вместе со слесарем занимались разборкой списанного комбайна. Ближе к обеду пошел дождь, они решили доехать на комбайне к административному зданию. Двое разместились в кабине, а слесарь, в нарушение техники безопасности, был на трапе комбайна. Мужчина не удержался и упал. Когда его товарищи это заметили, слесарь лежал на земле и не подавал признаков жизни.