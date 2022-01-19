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Троих жителей Бобруйска задержали за кражу кроссоверов

СК предъявил обвинение группе автоворов. Только за одну декабрьскую ночь в Минском районе угонщики похитили кроссоверы Kia и Hyundai. Общая сумма ущерба составила свыше 160 тысяч рублей. В ходе разбирательств оперативники вышли на троих жителей Бобруйска.

Вторую машину изъяли в ходе обыска в деревне Рогали в Бобруйском районе. Обвиняемые находятся под стражей. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 205 (кража, совершенная группой лиц, в особо крупном размере).

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