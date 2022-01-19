Троих жителей Бобруйска задержали за кражу кроссоверов

СК предъявил обвинение группе автоворов. Только за одну декабрьскую ночь в Минском районе угонщики похитили кроссоверы Kia и Hyundai. Общая сумма ущерба составила свыше 160 тысяч рублей. В ходе разбирательств оперативники вышли на троих жителей Бобруйска.