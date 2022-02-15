Троих жителей Мозыря задержали с мефедроном

Их ряды все моложе. Троих жителей Мозыря 18-19 лет задержали с мефедроном.Оперативники изъяли у курьеров около 350 г мефедрона, а также установили в райцентре места 15 тайников-закладок. В отношении учащихся возбуждено уголовное дело за незаконный оборот психотропных веществ, совершенный организованной группой. У фигурантов изъято около двух тысяч рублей, арестован автомобиль одного из них.

