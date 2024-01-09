ЧПЗона X

Тройное ДТП в Пружанах - есть пострадавший

В Пружанах на перекрестке столкнулись три автомобиля. В результате аварии фургон наехал на "фольксваген", водитель которого оказался заблокированным в салоне (ему зажало ноги).

Извлекать пострадавшего пришлось спасателям, 48-летнего мужчину передали медикам. Водитель "ауди" и шофер МАНа в ДТП не пострадали.

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