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Труп обгорел до неузнаваемости в пожаре на Гомельском шоссе в Могилеве
Сообщение на горячую линию поступило уже в начале четвертого утра. Одноэтажный частный дом был полностью охвачен пламенем. Личность хозяина строения устанавливается. Также эксперты должны идентифицировать останки, найденные спасателями на полу внутри строения. Дом выгорел практически полностью, причина возгорания выясняется.
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