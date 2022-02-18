Тягач с поддельными VIN-номерами задержали в Козловичах

Пытались ввезти тягач с поддельными номерами. Брестские таможенники в пункте пропуска "Козловичи" выявили видоизмененный VIN-номер на "Рено Премиум". Это подтвердила и автоэкспертиза. Машина следовала из Польши в Россию, оценочная стоимость магистрального тягача – 85 тысяч рублей. Таможней начат административный процесс, есть большая вероятность, что авто с поддельными номерами конфискуют.