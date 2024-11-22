У минчанина изъяли свыше 600 г высушенной марихуаны и два растения конопли

Совсем не по назначению использовал минчанин туристическую палатку. Соседи пожаловались в милицию на шумную компанию

Приехавшие милиционеры учуяли в квартире специфический запах и осмотрели квартиру. Оказалось, что 41-летний минчанин на кухне в палатке выращивал марихуану.

"Прибывшие сотрудники наркоконтроля там же изъяли свыше 600 г высушенной марихуаны, два растения конопли и предметы для ее выращивания. Фигурант пояснил, что наркосодержащие растения выращивал для собственного потребления. Известно, что ранее минчанин в поле зрения правоохранителей не попадал. Возбуждено уголовное дело", - рассказала старший инспектор ГИОС Первомайского РУВД Минска Екатерина Добровольская.