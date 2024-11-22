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У минчанина изъяли свыше 600 г высушенной марихуаны и два растения конопли
Совсем не по назначению использовал минчанин туристическую палатку. Соседи пожаловались в милицию на шумную компанию
Приехавшие милиционеры учуяли в квартире специфический запах и осмотрели квартиру. Оказалось, что 41-летний минчанин на кухне в палатке выращивал марихуану.
Какую-то часть минчанин вырастил, немного посушил.
"Прибывшие сотрудники наркоконтроля там же изъяли свыше 600 г высушенной марихуаны, два растения конопли и предметы для ее выращивания. Фигурант пояснил, что наркосодержащие растения выращивал для собственного потребления. Известно, что ранее минчанин в поле зрения правоохранителей не попадал. Возбуждено уголовное дело", - рассказала старший инспектор ГИОС Первомайского РУВД Минска Екатерина Добровольская.
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