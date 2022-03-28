У 17-летнего жителя Солигорска в онлайн-игре украли виртуальные перчатки и нож

С заявлением о краже виртуальной в милицию пришла жительница Солигорска. Женщина рассказала, что у ее 17-летнего сына в онлайн-игре украли перчатки и нож, хотя цифровые вещи были куплены за реальные деньги. Позже оперативники выяснят, что хищение виртуальных предметов прошло, когда парень пытался их продать через стороннюю интернет-платформу. Для демонстрации "товара" потенциальному покупателю геймер поделился с ним ссылкой. Тем временем злоумышленник, поняв уязвимость программы, ею воспользовался. Также установлено, что украденные вещи неизвестные продали по низкой цене, а деньги вывели на виртуальный кошелек.