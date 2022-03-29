У белоруса, отдыхающего в Буковеле, вооруженные люди угнали внедорожник

В Буковеле у белоруса вооруженные люди забрали внедорожник Toyota Land Cruiser. Через несколько дней наш соотечественник смог вернуться домой без машины и вещей и обратиться за помощью в Следственный комитет. По данным СК, в феврале текущего года 62-летний житель Минского района уехал отдыхать на горнолыжный курорт "Буковель" Ивано-Франковской области Украины. После начала военной операции он дважды попытался вернуться домой, однако безуспешно - мужчину не выпускали из страны. Белорус 3 марта находился в отеле, когда к нему подошли вооруженные огнестрельным оружием люди в форменном обмундировании без опознавательных знаков.