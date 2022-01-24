У черного копателя из Гомеля изъяли целый боевой арсенал

Черный копатель хранил дома и на даче целый арсенал, теперь его судьбой занимаются следователи. На 41-летнего рабочего из Гомеля вышли оперативники областного управления ГУБОП. Мужчина хранил оружие и боеприпасы, которые он нашел во время незаконных раскопок в местах боевых действий времен войны. Всего милиционеры изъяли 18 артиллерийских взрывателей, 3 ружейные гранаты, осколочно-фугасный и бронебойно-троссирующий артиллерийские снаряды, а также самодельный пистолет. По результатам экспертизы весь арсенал пригоден для взрывов и выстрелов.