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У минчанки экс-возлюбленный украл драгоценности, и она обратилась в милицию

Воспользовался моментом, пришел к ребенку и заодно забрал у экс-возлюбленной драгоценности. Владелица украшений обратилась в милицию и сообщила об исчезновении имущества.

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