У водителя-международника изъяли более 3 кг кокаина: расследование завершено

По данным следствия, 21 сентября прошлого года на границе сотрудники таможни обнаружили у 44-летнего водителя автомобиля DAF крупную партию наркотика. В ходе допроса обвиняемый рассказал следователям о том, что накануне задержания встретился с дилером на заправке в Бельгии. Там ему передали пакет с кокаином, который он должен был доставить в Москву. За перевозку наркотика мужчине заплатили 1 000 евро. Он также рассказал, что спрятал пакет в дорожную сумку с личными вещами, так как думал, что ее проверять не будут. Действия мужчины квалифицированы как незаконное (с целью сбыта) приобретение хранение и перевозка особо опасных наркотических средств в крупном размере, а также незаконное перемещение через границу особо опасных наркотических средств в крупном размере.