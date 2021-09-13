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У жительницы Минска в магазине украли телефон

Совершил кражу, а улики спрятал в лесу. Жительница Минска, совершив покупки, забыла свой смартфон возле камер хранения в магазине. Другой покупатель заметил оставленный без присмотра мобильный и забрал его. Уже дома 58-летний мужчина попытался вставить свою сим-карту, но не смог разобраться с гаджетом и попросту сломал цельный корпус.

Позже минчанину все же удалось отыскать нужную деталь и активировать сим-карту, но из-за неумения пользоваться новой техникой он вскоре вернулся к кнопочному варианту. Оперативники Фрунзенского РУВД Минска быстро установили личность подозреваемого, однако сразу мужчина отрицал свою причастность к преступлению. Позже сознался: чтобы отвести от себя подозрение, положил не пригодившийся смартфон в металлическую коробку и спрятал ее в лесу.
Мария Квашевич старший инспектор ГИОС Фрунзенского РУВД Минска

Следователи дали правовую оценку действиям мужчины и возбудили в отношении него уголовное дело за кражу.

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