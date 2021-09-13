У жительницы Минска в магазине украли телефон

Позже минчанину все же удалось отыскать нужную деталь и активировать сим-карту, но из-за неумения пользоваться новой техникой он вскоре вернулся к кнопочному варианту. Оперативники Фрунзенского РУВД Минска быстро установили личность подозреваемого, однако сразу мужчина отрицал свою причастность к преступлению. Позже сознался: чтобы отвести от себя подозрение, положил не пригодившийся смартфон в металлическую коробку и спрятал ее в лесу.

Мария Квашевич старший инспектор ГИОС Фрунзенского РУВД Минска