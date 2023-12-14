У жителя Бреста угнали старую семерку жигули

Пусть и не на ходу, но все равно нужен! У жителя Бреста пропал автомобиль. Старую семерку жигули мужчина хранил на территории гаража рядом со своим боксом. Как выяснили сыщики, машину укатили двое 14-летних подростков вместе со своими 18-летними приятелями. Все четверо - жители Бреста. Как оказалось, вечером молодые люди подъехали на автомобиле к гаражу и отбуксировали сломанный "ВАЗ 2107". Спрятали машину в лесу. Как пояснили сами парни, авто они планировали сдать на металлолом. И хоть сумма ущерба была всего 600 рублей, у владельца, что называется осадочек остался. В итоге он написал заявление в милицию, и в отношении молодых людей возбудили уголовное дело за кражу.