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У жителя Бреста угнали старую семерку жигули
Пусть и не на ходу, но все равно нужен! У жителя Бреста пропал автомобиль. Старую семерку жигули мужчина хранил на территории гаража рядом со своим боксом. Как выяснили сыщики, машину укатили двое 14-летних подростков вместе со своими 18-летними приятелями. Все четверо - жители Бреста. Как оказалось, вечером молодые люди подъехали на автомобиле к гаражу и отбуксировали сломанный "ВАЗ 2107". Спрятали машину в лесу. Как пояснили сами парни, авто они планировали сдать на металлолом. И хоть сумма ущерба была всего 600 рублей, у владельца, что называется осадочек остался. В итоге он написал заявление в милицию, и в отношении молодых людей возбудили уголовное дело за кражу.
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