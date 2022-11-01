3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
У жителя Кличевского района обнаружили незарегистрированное оружие и боеприпасы
Хранил дома самодельную винтовку и свыше сотни патронов. В Кличевском районе милиционеры обнаружили у 60-летнего мужчины незарегистрированное оружие и боеприпасы к нему. Ряд баллистических экспертиз показал, что более 70 патронов предназначены для спортивной охоты, еще четырех десятков боеприпасов военные, предназначенные для стрельбы из нарезного огнестрела.
Наибольший интерес вызвала самодельная винтовка, исследовав которую, судебный эксперт установил, что она является ручным длинноствольным гладкоствольным огнестрельным оружием, изготовленным самодельным способом по типу многозарядной винтовки под спортивно-охотничий патрон кольцевого воспламенения 5,6х16R. Винтовка пригодна для стрельбы.
Исследование винтовки показало, что она с филигранной точностью копирует работу компании-изготовителя. Несмотря на высокую оценку копии и качества изготовления, в отношении владельца возбуждено уголовное дело за незаконное хранение оружия и боеприпасов. Как пояснил сам задержанный, все это ему досталось от умершего родственника на память.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов