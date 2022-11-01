У жителя Кличевского района обнаружили незарегистрированное оружие и боеприпасы

Хранил дома самодельную винтовку и свыше сотни патронов. В Кличевском районе милиционеры обнаружили у 60-летнего мужчины незарегистрированное оружие и боеприпасы к нему. Ряд баллистических экспертиз показал, что более 70 патронов предназначены для спортивной охоты, еще четырех десятков боеприпасов военные, предназначенные для стрельбы из нарезного огнестрела.

Наибольший интерес вызвала самодельная винтовка, исследовав которую, судебный эксперт установил, что она является ручным длинноствольным гладкоствольным огнестрельным оружием, изготовленным самодельным способом по типу многозарядной винтовки под спортивно-охотничий патрон кольцевого воспламенения 5,6х16R. Винтовка пригодна для стрельбы.