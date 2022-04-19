В желании поймать аферистов сам же и попался на их удочку. У жителя Кобрина мошенники похитили более 20 тысяч рублей. Все началось с того, что 22-летнему молодому человеку позвонил мужчина, представившийся сотрудником ассоциации банков, и рассказал, что на его имя в различных отделениях есть заявки на получение кредита на сумму около 10 тысяч рублей. Звонивший также сообщил, что, возможно, это мошенники и соединил с якобы начальником уголовного розыска, который вел разговор со скрытого абонентского номера.

Подставной милиционер рассказал, что есть группа мошенников, которая оформляет кредиты на имя пострадавшего, поэтому ему необходимо зайти в каждый банк и подать заявку на кредит. Если заявки одобрят, значит работают мошенники. Мужчина отправился в ближайшее отделение банка и оформил заявку на кредит на сумму 2000 рублей. На следующий день на его имя был открыт счет и выпущена банковская платежная карта. Он написал об этом в мессенджере своему собеседнику. Тот пояснил, что деньги в опасности и их надо перевести на безопасный счет, а кредит аннулировать.