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У жителя Молодечно изъяли более полтонны спирта

Более полтонны этилового спирта и алкоголя без акцизов изъяли правоохранители у жителя Молодечно. Спиртное мужчина перевозил в своем авто. Вся продукция - без акцизных марок и сопроводительных документов. Товар везли из России. Как пояснил водитель, алкоголь предназначался для себя. Теперь за тайный груз ему грозит штраф и конфискация товара. Ранее фигурант дважды привлекался за подобный бизнес.

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