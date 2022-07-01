У жителя Молодечно изъяли более полтонны спирта

Более полтонны этилового спирта и алкоголя без акцизов изъяли правоохранители у жителя Молодечно. Спиртное мужчина перевозил в своем авто. Вся продукция - без акцизных марок и сопроводительных документов. Товар везли из России. Как пояснил водитель, алкоголь предназначался для себя. Теперь за тайный груз ему грозит штраф и конфискация товара. Ранее фигурант дважды привлекался за подобный бизнес.