У жителя Оршанского района загул закончился вытрезвителем и потерей денег

Когда загул закончился вытрезвителем и потерей денег. В Оршанском районе местный житель настолько ушел в отрыв от реальности, что пришлось несколько дней вспоминать, где его вещи и одежда. Мужчину обнаружили на улице без верхней одежды. Он был пьян и не мог вспомнить вчерашний вечер. Лишь спустя несколько дней он рассказал милиционерам, что отдыхал в ночном клубе. По камерам наблюдения правоохранители и определили подозреваемого. Им оказался местный 20-летний житель.



