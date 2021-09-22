У жителя Пружанского района с карты исчезло 7 тысяч рублей

Кредит доверия исчерпан - свыше 7 тысяч рублей лишился житель Пружанского района. Несколько нехитрых манипуляций с картой - и деньги списаны. Владелец пластика обратился в милицию, он сообщил, что со счета пропали деньги, оставшиеся от продажи жилья. Мужчина объяснил, что несколько дней подряд он принимал у себя гостей - устраивал застолья. Когда заканчивался алкоголь, хозяин отправлял друзей за добавкой, но финансировал праздник сам. Передавал знакомым свою карту, а через несколько дней заметил, что исчезла приличная сумма.