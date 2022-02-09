У жителя Слонима из квартиры пропали деньги - жулика вычислили эксперты

Жулика в Слониме помогли вычислить эксперты. Правоохранителям местный житель сообщил, что из его квартиры пропали деньги. По словам пострадавшего, около месяца у него жил мужчина, приютить которого попросил сын. Гость рассказал, что приехал к своей девушке, но отношения не сложились, он ушел, однако остановиться в городе негде. Так грустная история помогла найти ночлег. Около месяца парень помогал хозяину квартиры по дому, ходил за продуктами, а после резко исчез. С ним пропали и деньги - 55 рублей и 430 долларов.