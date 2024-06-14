По факту убийства, совершенного с особой жестокостью, было возбуждено уголовное дело. Все эти годы работа по раскрытию преступления не прекращалась. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники областного управления уголовного розыска и Ленинского РУВД совместно со следователями и экспертами установили, что убийство совершили двое местных жителей: на тот момент 22 и 25 лет. В ту ночь они напали на прохожую, чтобы ограбить, сильно избили, изнасиловали, забрали серебряные украшения и скрылись. Продолжаются дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, проводится ряд экспертиз для установления всех деталей преступления. Фигурантам грозит до 25 лет лишения свободы или исключительная мера наказания.

Александр Толкачев, врио заместителя начальника УУР УВД Могилевской области