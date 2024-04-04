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Убийство 25-летней давности раскрыли в Витебской области

В 1998 году на берегу реки в Сенненском районе Витебской области было обнаружено тело 26-летнего жителя Орши с признаками насильственной смерти. Раскрыть преступление сразу не удалось, однако расследование не останавливали. В ходе отработки связей жертвы сыщики угро вышли на след четверых подозреваемых.

Спустя 14 лет двое из фигурантов, которые участвовали в убийстве, скончались. Двух других при силовой поддержке бойцов ОМОНа задержали накануне в Орше. Уголовное дело, которое было возбуждено ранее, переквалифицировано на убийство, совершенное из корыстных побуждений.

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