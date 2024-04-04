Убийство 25-летней давности раскрыли в Витебской области

В 1998 году на берегу реки в Сенненском районе Витебской области было обнаружено тело 26-летнего жителя Орши с признаками насильственной смерти. Раскрыть преступление сразу не удалось, однако расследование не останавливали. В ходе отработки связей жертвы сыщики угро вышли на след четверых подозреваемых.