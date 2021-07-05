Убийство с особой жестокостью в Столинском районе - расследование завершено

"Разозлившись на замечания, взял кочергу и стал бить, еще несколько ударов нанес поленом",- показания из материалов уголовного дела. Это убийство пенсионерки с особой жестокостью в Столинском районе, расследование завершено. Вечером 1 января в доме было обнаружено тело 71-летней местной жительницы. Женщину нашел сын. На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра на теле погибшей были зафиксированы множественные травмы.

В течение суток был установлен и задержан подозреваемый в преступлении - местный парень, которому 18 лет. Днем 31 декабря прошлого года он пришел в гости к знакомой пенсионерке. В какой-то момент произошел конфликт - женщина стала предъявлять претензии парню, что тот звонил с ее городского телефона на мобильный. Спор вылился в жестокое преступление. Отпечатки в доме совпали со следами пальца руки обвиняемого. Эти и другие исследования легли в доказательную базу. Действия молодого человека квалифицированы как убийство престарелого с особой жестокостью. Материалы переданы прокурору для суда.