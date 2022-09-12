Убийство, самоубийство и пожар - запутанная криминальная история в агрогородке Ждановичи

Сначала направил дуло на свою знакомую, а после - на себя. Следователи разбираются в обстоятельствах двойной гибели в частном доме под Минском. Трагедия случилась в агрогородке Ждановичи в минувшую субботу вечером. Уголовное дело возбуждено по факту убийства. Подробностей дела пока немного.



Известно, что на месте происшествия работали следственно-оперативная группа, бойцы ОМОНа и "Алмаза", а также спасатели. Еще до приезда правоохранителей было известно, что на участке, откуда слышались выстрелы, случился пожар. Внутри горящего жилища были обнаружены тела женщины и мужчины - оба с огнестрельными ранениями. Какую версию случившегося рассматривают в СК, расскажет Виктория Радевич.



Запись оперативной съемки сделана на следующий день после трагедии под Минском. Судя по кадрам видео, в доме, где произошла двойная гибель, находилось много оружия - их еще предстоит изучить экспертам, равно как и ответить на вопрос - кому все это принадлежало и главное - для чего предназначались. А пока следователи выясняют, что же именно могло стать причиной беспокойного вечера жителей агрогородка Ждановичи накануне. Когда на улице стемнело, с территории участка стали доноситься звуки выстрелов. Настороженные соседи сразу же позвонили на спецлинию 102. В это же время очевидцы сообщат в спасательную службу о том, что по дому распространяется пламя.



Юрий Щербаков, заместитель начальника милиции общественной безопасности Минского РУВД:

На место происшествия незамедлительно выбыли сотрудники милиции, бойцы ОМОНа УВД и СПБТ "Алмаз". Еще до их прибытия было известно, что дом горит. Правоохранители достали из жилища женщину с огнестрельным ранением и передали ее медикам, которые констатировали смерть. Спустя некоторое время (во время осмотра жилища) правоохранители обнаружат тело 50-летнего мужчины. При нем нашли и оружие, из которого, предположительно, он несколько раз выстрелил в 49-летнюю знакомую, а после сделал контрольный выстрел в себя. Перед тем как свести счеты с жизнью, ныне погибший, по версии следствия, поджег дом, который принадлежит его сожительнице.



Елена Крупенина, официальный представитель УСК по Минской области:

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа с использованием возможностей передвижной криминалистической лаборатории. В доме обнаружены оружие и боеприпасы. Назначено проведение экспертных исследований, допрашиваются очевидцы. Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело за убийство. Известно, что незадолго до трагедии погибшие мужчина и женщина выпивали в компании приятелей в этом же доме. В какой-то момент между ними (из-за чего именно, выясняется) вспыхнул конфликт. Почему гостя, который в порыве ярости схватился за оружие, так и не смогли остановить? И что в этот момент делали остальные участники застолья? Ответы на эти и другие вопросы появятся по окончании расследования.