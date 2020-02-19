Убийство в Солигорском районе

По предварительным данным, в деревне Горка между двумя мужчинами случился конфликт, в ходе которого 38-летний местный житель ножом убил своего товарища. Подозреваемый скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан сотрудниками милиции. Орудие преступления было изъято у подозреваемого при задержании. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".