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Убийство в Солигорском районе

По предварительным данным, в деревне Горка между двумя мужчинами случился конфликт, в ходе которого 38-летний местный житель ножом убил своего товарища. Подозреваемый скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан сотрудниками милиции. Орудие преступления было изъято у подозреваемого при задержании. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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