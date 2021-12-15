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Убийством закончилось застолье отца и сына в Краснопольском районе
Не оставил шанса выжить родному отцу. Следователи разбираются в обстоятельствах убийства 61-летнего жителя Краснопольского района, которое произошло в минувшую субботу ближе к ночи. По информации ведомства, роковая ссора между ныне погибшим и его 30-летним сыном (теперь он проходит по делу как обвиняемый) вспыхнула во время совместного застолья. Внезапно фигурант накинется на отца с кулаками и будет избивать. От полученных ударов, а эксперты предварительно установят, что их было не менее 40, сердце пенсионера остановится, спасти его будет уже невозможно. После задержания обвиняемый признался в совершении преступления и рассказал подробности произошедшего. Его действия следствие квалифицировало как убийство, совершенное с особой жестокостью. Все обстоятельства трагедии станут известны после получения результатов назначенных экспертиз.
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