Учащиеся колледжа в Молодечно угнали грузовик и проехали 20 метров

Накатали на статью учащиеся колледжа в Молодечно. Проехать успели всего 20 метров на чужом авто. В милицию обратились сразу несколько владельцев авто. Водитель Mercedes-Benz заявил, что на парковке у торгового центра не нашел грузовик там, где его оставил. Еще один местный житель лишился магнитолы, авто было не заперто. Утром он не обнаружил имущества внутри. Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения. В объектив попала компания молодежи, они прогуливались по парковкам. Основных фигурантов два - парень и девушка, ученики колледжа. Уже имеют судимости. Выяснилось, ночью они шли в общежитие и на стоянке у ТЦ дергали за ручки припаркованных машин. В грузовом Mercedes девушка заметила приоткрытое окно. Опустив стекло, они залезли в салон, в бардачке нашли ключ и завели транспорт. Правда, попытка угона сорвалась: проехав 20 метров, автомобиль наехал на бордюр и застрял. Ребята бросили грузовик, но перед этим выбросили ключ, а также унесли с собой музыкальную колонку. Следователи дали правовую оценку действиям фигурантов. Оперативники установили, что девушка имеет отношение к исчезновению магнитолы из автомобиля Citroen Xantia. Хозяин оставил машину открытой, поскольку неисправен центральный замок. Вот юная леди и воспользовалась моментом.