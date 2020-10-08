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Участились случаи телефонного мошенничества. С карт-счетов исчезают тысячи рублей
Спектакль разыграли с жителями Молодечно. В милиции заявляют, что участились случаи так называемого вишинга - то есть, телефонного мошенничества. Только в этом райцентре за последнюю неделю зафиксировано около десятка аналогичных преступлений. Среди жертв - 67-летняя пенсионерка, которая клюнула на удочку аферистов и передала им данные своей банковской карты и супруга. Тоже под предлогом противодействия взлому счета звонил псевдопредставитель Беларусбанка. Сообщив злоумышленникам конфиденциальные сведения, семья лишилась в общей сложности трех тысяч рублей. Но на этом история не закончилась - доверчивая женщина выдала неизвестным реквизиты банковской карты своего 66-летнего супруга. И в итоге с его карт-счета исчезла еще тысяча рублей. Правоохранители ведут розыск жуликов и напоминают, что излишнее доверие может дорого стоить.
Как показывает практика, разглашение данных происходит по вине самого держателя банковской карты. Кроме того, аферисты изобретают все более правдоподобные легенды и новые аргументы, почему граждане на другом конце провода должны сообщить им секретную информацию, при этом запугивают клиентов и давят на эмоции. И только своевременно проявленная бдительность позволит избежать обмана.
Правоохранители обращают внимание на то, что реквизиты банковских карт ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать другим лицам. Настоящий работник финансовой организации никогда не будет узнавать у клиента номер карты, срок ее действия, СVC-код и пароль, а также коды подтверждения операций из SMS. Исключены предложения осуществления денежных переводов с якобы скомпрометированной карты для их сохранности на некий секретный счет. Если же вам поступил подозрительный звонок, необходимо немедленно завершить разговор и самостоятельно позвонить в банк и уточнить информацию. Милиция просит граждан обязательно предупредить старшее поколение о звонках лжесотрудников банков. Жертвами телефонных мошенников в первую очередь становятся доверчивые пожилые люди.
Еще один популярный ныне способ кибер-мошенничества касается тех, кто продает что-нибудь на торговых интернет-площадках. Так, 38-летняя минчанка вместо плюса оказалась в значительном минусе, поместив объявление о продаже детской коляски. На ее предложение откликнулся первый клиент, диалог завязался в мессенджере Viber. Неизвестный абонент готов был купить товар, главным условием сделки было оформление доставки через службу Европочты. По словам потерпевшей, в надежде продать коляску таким образом она перешла по предложенной ссылке на страницу интернет-доставки. Не заподозрив, что сайт является фишинговым, иначе говоря, копией подлинного, ввела реквизиты, в том числе - данные, необходимые для входа в интернет-банкинг. Пока женщина осознала, что сделка липовая, а сама она стала жертвой аферистов, мошенники успели вывести с карты две с половиной тысячи рублей. В момент хищения денежных средств минчанка находилась на даче в Молодечненском районе, поэтому за помощью обратилась в местный райотдел.
Подобного рода аферы не в новинку, уверяют сотрудники милиции, правоохранители продолжают фиксировать случаи фишинга. Когда продавец вводит данные БПК, то отправляет злоумышленнику реквизиты для хищения денег. В этой связи рекомендуется ни под каким предлогом не сообщать неизвестным реквизиты своих банковских платежных карт, присланные коды SMS-сообщений, реквизиты доступа в интернет-банкинг, личный номер и паспортные данные.
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