Учредитель агентства недвижимости обманула клиентов почти на 800 тыс. долларов

Минчанка обманула клиентов почти на 800 тысяч долларов - столичные правоохранители задержали учредителя агентства недвижимости, даму подозревают в мошенничестве. По данным милиции, 36-летняя женщина брала у клиентов и знакомых крупные суммы. Предлоги использовала для достижения цели разные. Как итог - за пять лет 17 пострадавших, 730 тысяч долларов и 50 тысяч евро долга.