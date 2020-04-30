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Удар по нерестящейся рыбе нанесли браконьеры сразу в двух регионах Беларуси
Так, в Чериковском районе госинспекторы задержали четверых нарушителей, которые выловили около 200 особей. Причем орудовали они поистине варварским способом - электроудочкой. Вес добычи - 26 килограммов, а причиненный природе вред - свыше 50 тысяч рублей. А в Ивьевском районе трое мужчин вышли на промысел с сетями. В ловушку попали лещ и линь.
В инспекции напоминают, что во время нереста за каждую незаконно выловленную рыбку придется заплатить по тройной таксе. Продолжит тему Елизавета Лакотко.
Рыбалку без правил в Чериковском районе устроили четверо мужчин. На промысел напарники вышли с электроудочкой. И это притом, что сейчас сезон нереста. Как рассказали в госинспекции, улов нарушителей - 26 килограммов рыбы - потянул на 51 тысячу рублей. В период размножения водных обитателей ущерб природе оценивают по тройным тарифам.
Незаконно выловленные почти 2 сотни различных видов рыб стали основанием для уголовного дела. Лодку и автомобиль изъяли, а сообщников взяли под стражу. К слову, промысел электроудочкой - один из самых варварских способов браконьерства. Если рыба и выживет после удара тока, то навсегда потеряет способность к размножению.
Детали электроудочки нашли госинспекторы во время разбирательства еще по одному делу о незаконной рыбалке. Трое мужчин вышли на промысел с сетями в Ивьевском районе. В деревушке нарушители разбили браконьерский лагерь, там их и задержали.
Напомним, в этом году сезон нереста стартовал раньше, чем обычно. Это связано с аномально теплой погодой. А вот конечные сроки ограничений на лов рыбы остались прежними. В Брестской и Гомельской областях запрет будет действовать по 18 мая, в Минском, Могилевском и Гродненском регионе - по 30 мая, а в Витебской области - по 8 июня.
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