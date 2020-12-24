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Угнал, проехал километр и бросил. В Горках у владельца пропал автомобиль

Сообщается, что за пару минутдо инцидента мужчина приехал на Volkswagen в магазин. Вернуться планировалбыстро, а потому даже не заглушил мотори оставил в салоне мобильный телефон. Когда водитель вышел из маркета, машины ислед простыл. Милицию вызвал продавец магазина.

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