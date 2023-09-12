3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
Угнанный у жителя Борисова автомобиль нашли сгоревшим в лесу в Докшицком районе
Угнанный у жителя Борисова автомобиль нашли сгоревшим в лесу. Как станет известно позже, 29-летний житель Докшицкого района отдыхал в компании друзей в Борисове, товарищи выпивали. После застолья мужчина решил, что домой добираться он пешком не хочет, и взял машину (правда, владелец транспорта об этом не знал). На глаза фигуранту попался Volkswagen, припаркованный у одного из домов. Мужчина вскрыл авто и отправился на нем домой. Хозяин легковушки заметил пропажу утром и за помощью в поиске имущества обратился в милицию. Вскоре авто нашли сгоревшим в лесу в Докшицком районе. Злоумышленника задержали. Точную причину автопожара предстоит выяснить. По версии фигуранта, случилось самовозгорание. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Парламентарии Беларуси и России соберутся в Санкт-Петербурге для решения важнейших вопросов
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
В мире
Все
Банан и клейкая лента - цена нашумевшей инсталляции повергла в шок
Форд объявил о сокращении 4 тыс. рабочих мест в Европе. Всему виной китайцы
Более 65 человек погибли после израильского удара по больничному комплексу в секторе Газа - Al Jazee
На саммите G20 четко прослеживалось - мир требует уважения государств и отмены доминирования
Регионы
Все
Происшествия
Все