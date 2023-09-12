Угнанный у жителя Борисова автомобиль нашли сгоревшим в лесу в Докшицком районе

Угнанный у жителя Борисова автомобиль нашли сгоревшим в лесу. Как станет известно позже, 29-летний житель Докшицкого района отдыхал в компании друзей в Борисове, товарищи выпивали. После застолья мужчина решил, что домой добираться он пешком не хочет, и взял машину (правда, владелец транспорта об этом не знал). На глаза фигуранту попался Volkswagen, припаркованный у одного из домов. Мужчина вскрыл авто и отправился на нем домой. Хозяин легковушки заметил пропажу утром и за помощью в поиске имущества обратился в милицию. Вскоре авто нашли сгоревшим в лесу в Докшицком районе. Злоумышленника задержали. Точную причину автопожара предстоит выяснить. По версии фигуранта, случилось самовозгорание. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.