Уголовное дело по мошенничеству в сфере туризма заслушают в суде

Прокуратура направила материалы в отношении 42-летнего минчанина, директора турфирмы, судье для ознакомления. Речь идет о компании "Нейтири". Об это деле мы рассказывали еще в октябре прошлого года. Тогда нашколлега общался с руководителем фирмы, и в разговоре он признался, что с 2016 года у компании были серьезные финансовые проблемы, которые и довели "Нейтири" до банкротства.



По данным прокуратуры известно, что обвиняемому инкриминировано, что он с ноября 2018 года по сентябрь 2019-го на территории Минска и Минского района путем обмана завладел чужими деньгами в особо крупном размере. Под предлогом организации туруслуг, зная, чтовыполнить их не сможет из-засложного финансового положения предприятия, все же заключил с клиентами договоры и принял от них деньги. Установлено 40 фактов. Потерпевшими по делу признаны 48 человек, ущерб более 130 тысяч рублей. И лишь двоим удалось вернуть свои деньги. Мужчина признал, что схема погашать прежние долги за счет новых вложений сомнительная. Все это время он находится под стражей, прокурор оставил меру пресечения без изменений.



