Уголовное дело за поврежденное авто возбуждено в отношении 26-летнего молодого человека

Наследил на месте преступления. На горячую линию милиции позвонил очевидец, который рассказал о дебошире в своем дворе. Некий мужчина буквально избивал машину. Прибывший наряд возле поврежденного авто обнаружил паспорт, а чуть позже в окрестностях и самого владельца документа. 26-летний молодой человек был в изрядном подпитии и объяснить причину своего поступка не смог. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за совершение хулиганства.

