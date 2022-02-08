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Уголовное дело за поврежденное авто возбуждено в отношении 26-летнего молодого человека
Наследил на месте преступления. На горячую линию милиции позвонил очевидец, который рассказал о дебошире в своем дворе. Некий мужчина буквально избивал машину. Прибывший наряд возле поврежденного авто обнаружил паспорт, а чуть позже в окрестностях и самого владельца документа. 26-летний молодой человек был в изрядном подпитии и объяснить причину своего поступка не смог. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за совершение хулиганства.
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