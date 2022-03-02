Уголовные дела за нападение на милиционеров возбуждены в Витебске и Полоцке

Два уголовных дела возбуждено за нападение на милиционеров в Витебске и Полоцке. Один из фигурантов оказал патрульным сопротивление на улице. А вот житель Полоцка после задержания в служебном авто специально ударил головой сотрудника департамента охраны.



Алексей Матюшков, замначальника управления по Витебской области ГУСБ МВД Беларуси:

В отношении обоих граждан следственными органами возбуждены уголовные дела за применение насилия к сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.