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Уголовные дела за нападение на милиционеров возбуждены в Витебске и Полоцке

Два уголовных дела возбуждено за нападение на милиционеров в Витебске и Полоцке. Один из фигурантов оказал патрульным сопротивление на улице. А вот житель Полоцка после задержания в служебном авто специально ударил головой сотрудника департамента охраны.

Алексей Матюшков, замначальника управления по Витебской области ГУСБ МВД Беларуси:
В отношении обоих граждан следственными органами возбуждены уголовные дела за применение насилия к сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, а также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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