Угон автомобиля, наезд на пенсионера, столкновение сразу трех авто - подробности дорожных происшествий

Обзор автомобильных происшествий на дорогах Беларуси в материале Александра Камовича.

Пенсионер угодил под колеса авто в Минске, инцидент произошел на улице Кедышко. По информации ГАИ, водитель автомобиля "Форд" сбил 69-летнего мужчину. По словам владельца иномарки, пенсионер пересекал дорогу вблизи пешеходного перехода. В результате инцидента пострадавший с травмами госпитализирован. Во всех обстоятельствах разбираются в ГАИ.

Не пристегнулся сам, не пристегнул сына, да к тому же был пьян. В Гомельском районе дорожная милиция остановила автомобиль "Мазда". Водитель при виде стражей дорог заволновался и стал совершать подозрительные маневры. Как позже выяснилось, он не был пристегнут ремнем безопасности и, кроме этого, вез в автомобиле 10-летнего сына без автокресла. Дальше - больше. В ходе беседы сотрудник ГАИ заподозрил, что мужчина пьян. Это подтвердила экспертиза - в крови водителя обнаружено 0,65 промилле алкоголя. Мужчина рассказал, что выпивал накануне. По итогу на него составлено три административных материала, машину отправили на штрафстоянку.

В Осиповичах нетрезвый молодой человек угнал автомобиль. На днях очевидцы сообщили сотрудникам ГАИ, что на улице Космической водитель "фольксвагена" застрял в снегу, ведет себя странно и, вероятно, пьян. Через несколько минут наряд ДПС заметил машину, за рулем которой находился 20-летний житель Бобруйска. Выяснилось, что ключи от авто он забрал у нового знакомого, с которым они выпивали в компании друзей. От прохождения процедуры освидетельствования парень отказался. Кроме лишения прав теперь ему грозит и срок за угон.